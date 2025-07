Spricht man mit kleineren Händlern, geht es tatsächlich ums Überleben. Etwa bei Yasin Rajabi (64): Er führt seit über 30 Jahren den Kiosk 15 an der Zürcher Kreuzstrasse. Laut Rajabi zahlen heute 99 Prozent seiner Kunden digital: «Bargeld ist tot». Gut sichtbar prangt an seinem Kiosk jedoch ein handgeschriebener Zettel, auf dem steht «Zigaretten bar zahlen». Dazu Rajabi: «Bei Zigaretten ist meine Marge so tief, dass ich Twint als Zahlungsmittel erst ab einem Betrag von 12 Franken akzeptieren kann.»