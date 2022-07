Die mexikanische Ladenkette wird ein Barangebot von 260 Franken je Valora-Aktie zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien vorlegen, was einem Kaufpreis von 1,1 Milliarden Franken entspricht. Der Valora-Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen.

Das Angebot dürfte laut Händlern eine sehr gute Chance haben, zu gelingen. Dies zeige auch der vorbörsliche Aktienkurs. Das Übernahmeangebot von 260 Franken pro Valora-Aktie liegt 52 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.

Nach dem Beginn des Handels an der Schweizer Börse springt der Kurs um 50 Prozent nach oben und notiert bei 256,50 Franken nur wenig über dem Angebotspreis von Femsa.

Analyst empfiehlt Andienen der Aktie

"Wir begrüssen diesen Schritt von Femsa", kommentiert Pascal Furger von der Bank Vontobel. Valora habe mehrere Jahre lang darum gekämpft, Werte für die Aktionäre zu schaffen. "Wir empfehlen daher, die Aktien anzudienen." Dass der Kurs nicht ganz den Angebotspreis erreicht, liege daran, dass es noch eine gewisse Zeit dauere, bis die Transkation abgeschlossen sei, meint ein Händler.

Femsa - mit vollem Namen Fomento Económico Mexicano - ist an der mexikanischen und der New Yorker Börse notiert und betreibt die grösste Convenience Shop-Kette in Mexiko und Lateinamerika und 3600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern. Der Konzern mit 320'000 Beschäftigten weltweit kommt auf 27 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Nach eigenen Angaben ist Femsa der grösse Abfüller von Coca-Cola-Produkten in Franchisenahme. Dazu ist das mexikanische Unternehmen der zweitgrösste Aktionär des niederländischen Bierkonzerns Heinecken.

Valora soll weiterhin unter eigenem Namen operieren und ein Teil des Europageschäfts von Femsa werden. Durch den Zusammenschluss entstehe ein "neuer, kompetitiver Player" im europäischen Convenience-Geschäft, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Marken und Formate von Valora sollen im Einklang mit den Expansions- und Geschäftsplänen des aktuellen Managements weitergeführt werden.

Auch der grösste Hauptaktionär von Valora, Ernst Peter Ditsch, der aktuell rund 17 Prozent an Valora hält, unterstütze das Angebot.

(AWP/cash/Bloomberg)