Encavis bestätigte am Mittwochabend in einer knappen Mitteilung Kontakte zu KKR «zum Interesse an einer möglichen Transaktion mit dem Unternehmen». Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium. Es gebe daher keine Garantie, dass es zu einer Übernahme komme. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte die im Nebenwerteindex MDax gelistete Encavis dabei mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet worden. Eine Einigung sei in den nächsten Tagen möglich, hiess es dort. KKR wollte sich nicht äussern.