«Wir sind seit drei Jahren in diesem Geschäft tätig; das zeigt, dass wir – zumindest im Bereich Private Wealth – eindeutig signifikante Marktanteile gewonnen haben», fügte Egloff hinzu. KKR hatte im Mai 2023 seinen ersten in Europa domizilierten Evergreen-Fonds für das Privatkundengeschäft aufgelegt und sich damit einer Welle von Verwaltern alternativer Anlagen angeschlossen, die in Zürich Standorte eröffneten, um über Partnerschaften mit Privatbanken Investoren zu gewinnen.