Eine Klägerin wollte Schmerzensgeld in Höhe von 150'000 Euro - nach der Impfung gegen das Corona-Virus habe sie einen Herzschaden erlitten, ausserdem leide sie seither an Leistungseinbussen und Konzentrationsstörungen. Das Gericht wies die Klage am Mittwoch ab: Der Impfstoff sei sicher, das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv. «Schädliche Wirkungen müssen zwar nicht bewiesen werden», sagte die Richterin, «blosse Spekulationen genügen aber nicht.» Damit der Hersteller Biontech hafte, müsse ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden bestehen. Diesen Zusammenhang habe die Klägerin in der mündlichen Verhandlung Ende Januar nicht ausreichend dargelegt.