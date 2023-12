Die Aktie von Meyer Burger konnte in den letzten Tagen Boden gutmachen und sich über 23 Rappen einpendeln. Dass sich in Deutschland mit RWE und Energie Baden-Württemberg zwei grosse Stromanbieter in einem Brief an das deutsche Wirtschaftsministerium für Hilfen für die heimische Solarindustrie stark machen, verhalf der Aktie bislang nicht zu Anschlusskäufen.