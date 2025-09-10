Klarna ist vor allem bekannt für das Angebot, Käufe zinsfrei mit Verzögerung bezahlen zu können. Diese Dienstleistung mache 97 Prozent des Geschäfts aus, sagte Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski im US-Sender CNBC. Zugleich sieht er gute Chancen, tiefer ins Kreditkarten-Geschäft vorzustossen.