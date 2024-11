Das Unternehmen habe vertrauliche Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, teilte Klarna am Dienstag mit. Details zum Volumen und zur Preisspanne der geplanten Aktienausgabe wurden nicht bekannt. Im August hatte CEO Sebastian Siemiatkowski angedeutet, dass ein Börsengang im kommenden Jahr «sinnvoll» erscheine, ohne sich jedoch festzulegen. Klarna ziehe eine Notierung in den USA in Betracht, habe aber auch europäische Optionen ernsthaft geprüft.