Klarna wurde in Stockholm gegründet und startete unter anderem mit dem Angebot, das Bezahlen im Online-Handel durch den Kauf auf Rechnung zu vereinfachen. Die Firma war auch ein Vorreiter des Modells «kaufe jetzt, zahle später». Geld macht Klarna etwa mit Zinsen bei Ratenzahlungen. Zum Stichtag Ende vergangenen Jahres kam Klarna auf 93 Millionen aktive Kunden.