5) Bestätigung und Anker

Ein weiterer Stolperstein beim Investieren ist die Kombination aus Bestätigungsfehler und Ankereffekt. Beim Bestätigungsfehler suchen wir gezielt nach Informationen, die unsere Meinung bestätigen, und blenden gegenteilige Hinweise aus. Gerade in Phasen steigender Kurse fühlen sich viele Anleger dadurch bestärkt und übersehen warnende Signale. Der Ankereffekt wirkt ähnlich: Wir orientieren uns stark an einem Referenzwert, meist dem Kaufpreis. Wobei das bei einer Aktie wenig Sinn macht, und es sinnvoll wäre immer wieder die Fundamentaldaten zu prüfen, also ob die Aktie unter- oder überbewertet ist. Der «Anker» führt dazu, dass Kauf- oder Verkaufsentscheidungen verzerrt werden. Fällt der Kurs unter den Referenzwert, erscheint die Aktie «billig», steigt der Kurs über den Wert, fühlen sich Anleger bestätigt.