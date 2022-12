Der Wind hat mit den veränderten Rahmenbedingungen nun gedreht. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten machen risikoreiche Investitionen wie Venture Capital weniger attraktiv. Gemäss dem deutschen Startup Monitor 2022 etwa erwarteten über 80 Prozent der Startups negative Auswirkungen auf ihren Geschäftsverlauf. Gegen die Hälfte der befragten Startups befürchtete auch Finanzierungsengpässe. In Grossbritannien ist die durchschnittliche Höhe eines Darlehens für ein Startup in diesem Jahr 138 Prozent gefallen, nämlich von 339'000 Pfund im Jahr 2021 auf 142'000 Pfund, wie City A.M. am Dienstag berichtete. Die Anzahl der Kredite für Startups hat sich seit 2019 mehr als halbiert. Fundraising wird für Startups nun zweifellos eine grössere Herausforderung als in den letzten Jahren.