Der Geldsegen stammt aus der 53-prozentigen Beteiligung des 87-jährigen Tycoons an Kühne + Nagel, dem weltgrössten Luft- und Seefrachtunternehmen, das von seinem Grossvater mitbegründet wurde, einer 15-prozentigen Beteiligung an der Lufthansa und einer 30-prozentigen Beteiligung an der Hapag-Lloyd. Klaus-Michael Kühne ist der grösste Investor in die deutsche Fluggesellschaft und hat seinen Anteil nach einer staatlichen Rettungsaktion im Jahr 2022 aufgebaut. Und er erhöhte seine Beteiligung an der Containerlinie im Jahr 2020, kurz vor einem Boom, der zu Rekordgewinnen führte.