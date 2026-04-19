Dass Hoffmann und Fink möglicherweise von den Kontakten, die am WEF gepflegt werden, auch in ihren Rollen bei Roche beziehungsweise Blackrock profitieren, ist der ESA zufolge aber nicht per sé ein Problem: «Es ist nicht verboten, beruflich von Kontakten zu profitieren, die durch die Stiftungstätigkeit entstehen», sagt ein Sprecher. Entscheidend sei, dass der Stiftungsratspräsident im Sinne der Stiftung handle.