Analysten und Investoren hatten dies bereits als Vorbereitung für einen möglichen Verkauf des gesamten Unternehmens oder von Teilen davon gewertet. Kenvue war 2023 von Johnson & Johnson an die Börse gebracht worden. Der Schritt sollte es dem ehemaligen Mutterkonzern ermöglichen, sich auf sein Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten und Medizintechnik zu konzentrieren.