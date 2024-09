«Wir hoffen, dass die freien Aktionäre am Ende noch in eine Lösung einbezogen werden», sagte der Vize-Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding, der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage sei aber nicht einfach: «Wir stehen seit längerem mit den Beratern der Gesellschaft in Kontakt und sind enttäuscht von deren Informationspolitik. Transparenz scheint dort ein Fremdwort zu sein».