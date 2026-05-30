Insgesamt gab es den Angaben zufolge ‌2025 im Einzelhandel rund 2440 Insolvenzen – ein Anstieg von etwa neun Prozent zum Vorjahr. Damit setzte sich der Negativtrend fort. Bereits 2024 war die ‌Zahl der Firmenpleiten im Einzelhandel um fast 20 Prozent gestiegen. ​Überdurchschnittlich stark betroffen waren zuletzt unter anderem der Buchhandel, der Einzelhandel mit Back- und Süsswaren sowie der Textileinzelhandel, wie es hiess.