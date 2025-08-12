Für das 2050 geltende Ziel bräuchten sie 300-mal soviel. Denn der Flugverkehr, für rund 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen heute verantwortlich, wird sich nach Prognosen bis 2050 gegenüber dem Jahr 2019 verdoppeln, der Treibstoffverbrauch zugleich um 59 Prozent steigen. Das Kernproblem sind die hohen Kosten von SAF, das aus Bioabfällen, Altfett oder mit Strom hergestellt wird. Es ist drei- bis fünfmal so teuer wie Kerosin und kann erst billiger werden, wenn die Menge massiv steigt. Doch die Menge steigt nicht, weil der Preis so hoch ist. Verbraucher sind selten bereit, ihren Flug durch einen Aufschlag auf den Ticketpreis klimafreundlicher zu machen.