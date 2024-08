Hochwasser in Süddeutschland weltweit auf Platz fünf

Die durch anhaltende Regenfälle ausgelösten Überflutungen in Bayern und Baden-Württemberg Ende Mai/Anfang Juni schafften es mit einem Schaden von rund 5,0 Milliarden Dollar auf Platz fünf der teuersten Naturkatastrophen weltweit, der versicherte Schaden lag bei 2,2 Milliarden Dollar. Auf Platz eins weltweit liegt das Erdbeben in Japan am 1. Januar, das Werte von zehn Milliarden Dollar zerstörte - doch nur ein Fünftel davon war auch versichert. Das teuerste Naturereignis war eine Serie von Tornados im März in den USA, für die die Versicherer mit 4,5 Milliarden Dollar einstehen müssen. Auch auf den nächsten drei Plätzen lagen schwere Unwetter über den USA - und das noch vor der Hurrikan-Saison.