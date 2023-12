Renaturierte Wälder mit neuen Erträgen

Das Startup Klim mit Sitz in Berlin zielt in eine ähnliche Richtung und verweist darauf, dass ein Drittel der Belegschaft in einem landwirtschaftlichen Umfeld aufgewachsen war. Die Agritech-Plattform, die sich 2022 im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde 6,5 Millionen Euro gesichert hat, bietet Landwirtinnen Dokumentations- und Finanzierungsmöglichkeiten für regenerative Massnahmen sowie den Zugang zur Community und zu Wissen an. Die Felder sollen klimaresilienter werden, man will der Atmosphäre CO₂ entziehen und die Landwirtschaft dekarbonisieren.