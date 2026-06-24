Der Nettoumsatz lag bei 285,4 Millionen Euro, wie Klingelnberg am Mittwoch mitteilte. Das sind 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Maschinenbauer erklärt den Umsatzrückgang unter anderem mit einer Konjunkturschwäche sowie einer strategischen Neuausrichtung im Bereich Antriebstechnik, der künftig als reines Lohngeschäft in der Fertigung geführt werde. Ausserdem wurde im Vorjahr noch ein Umsatzrekord erzielt.