Der Nettoumsatz lag mit 309,0 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie im Vorjahr, teilte Klingelnberg am Freitag mit. Etwas über die Hälfte wurde in der Region Asien-Pazifik, rund ein Drittel in Europa, dem mittleren Osten und Afrika erzielt. Mit einem Auftragseingang in Höhe von 300,4 Millionen wurde der Rekordwert des Vorjahres (268,9 Mio) wie Ende März angekündigt nochmals getoppt.