Das Analystenteam der Deutschen Bank erwartet ausserdem, dass die UBS 2026 die Aktienrückkäufe auf etwa 5 Milliarden Dollar ausweiten und die Dividende im Jahresvergleich um rund 18 Prozent erhöhen wird. Damit würden sich die Kapitalrückführungen auf etwa 7 Milliarden Franken belaufen, was einem Niveau entspricht, das zuletzt vor der Übernahme der Credit Suisse erreicht wurde.