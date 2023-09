Diese Rolle ist ihm nicht ganz fremd. Schon bevor Ruffieux im November 2020 das Amt als CEO übernahm, war Baehny rund ein Jahr als CEO ad interim und Verwaltungsratspräsident in einem tätig. Nähere Details zur mittelfristigen Strategie und der Prognose werde das Unternehmen am Kapitalmarkttag bekanntgegeben. Dieser wird wie geplant am 17. Oktober in Visp stattfinden.