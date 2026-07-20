Die bisher geltenden vierzehn Wochen Mutterschaftsurlaub entsprechen 98 Tagen, «eine sehr kurze Zeit in einer der wichtigsten Phasen im Leben eines Kindes», heisst es auf der Petitions-Website.
«Mit drei Monaten ist ein Baby noch vollständig auf seine Mutter angewiesen. Nähe, Stillen, Bindung und Sicherheit sind entscheidend für die gesunde Entwicklung. Gleichzeitig braucht auch die Mutter nach Schwangerschaft und Geburt ausreichend Zeit zur körperlichen und psychischen Erholung», heisst es weiter.
Viele europäische Länder ermöglichten deutlich längere Elternzeiten. Die Schweiz sollte Familien daher besser unterstützen und den Mutterschaftsurlaub auf mindestens sechs Monate verlängern. Die Unterzeichnenden streben eine «familienfreundlichere» und «zukunftsorientierte» Schweiz an.
(AWP)