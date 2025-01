Die Zahl der Arbeitslosen stieg von Dezember auf Januar demnach um 186'000. Die Arbeitslosenquote legte um 0,4 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent zu. «Im ersten Moment klingt das nach viel», sagte Nahles. Für einen Januar sei ein Anstieg in dieser Grössenordnung aber nicht ungewöhnlich. Sie verwies auf Winterpausen am Bau, das Auslaufen von Arbeitsverträgen zum Jahresende und weniger Neueinstellungen zwischen den Jahren. «Doch auch wenn diese jahreszeitlichen Effekte herausgerechnet werden, bleibt ein saisonbereinigter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Höhe von 11'000», sagte die BA-Chefin.