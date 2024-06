Das entspricht laut der am Mittwoch veröffentlichten Analyse rund 190'000 Menschen, die ab dem neuen Referenzalter von 65 Jahren noch erwerbstätig sind. Der Anteil bleibt damit seit Jahren auf hohem Niveau stabil. In den Nachbarländern und weiteren Ländern Westeuropas steigt der Anteil der Erwerbstätigen im Rentenalter hingegen seit Jahren an.