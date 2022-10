Der Angriffskrieg Russlands habe eine historische Massenflucht verursacht, hiess es in einem am Montag in Paris veröffentlichten Bericht. Zu den 38 OECD-Staaten gehören neben den EU-Ländern beispielsweise auch die USA, Kanada und Japan. Ein Grossteil der Menschen sei in europäische Staaten geflohen.