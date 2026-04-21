Bei SGS werden 61,35 Prozent der Aktionäre die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Form neuer Aktien und 38,65 Prozent der Aktionäre im Form eine Cash-Dividende beziehen. Insgesamt werden damit 4'661'890 neue SGS-Aktien zu einem Bezugspreis von 81,36 Franken ausgegeben. Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag von 5 Prozent zum volumengewichteten Aktienkurs zwischen dem 7. April und des 20. April, der bei 85,64 Franken lag.
Die Auszahlung der Bardividende erfolgt am 24. April 2026, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
CEO Géraldine Picaud zeigt sich mit dem Resultat sehr zufrieden: «Wir freuen uns sehr über die rege Beteiligung an unserer Aktiendividende und wissen das anhaltende Vertrauen unserer Aktionäre in die 'Strategie 27' sehr zu schätzen», sagt sie in einer Mitteilung vom Dienstag. Dies ermögliche es SGS, fast 400 Millionen Franken für Investitionen in vielversprechende Wachstumschancen einzubehalten.
(AWP)