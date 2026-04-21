Bei SGS werden 61,35 Prozent der Aktionäre die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Form neuer Aktien und 38,65 Prozent der Aktionäre im Form eine Cash-Dividende beziehen. Insgesamt werden damit 4'661'890 neue SGS-Aktien zu einem Bezugspreis von 81,36 Franken ausgegeben. Der Bezugspreis entspricht einem Abschlag von 5 Prozent zum volumengewichteten Aktienkurs zwischen dem 7. April und des 20. April, der bei 85,64 Franken lag.