«Druck des Lebens»

Für viele geht es weniger um Gemeinschaft als um schiere finanzielle Not. Der 39-jährige Morgan Pan aus Peking verdient heute weniger als die Hälfte seines früheren Einkommens. Er begann vor Kurzem, sein Schlafzimmer zu teilen, um die Miet- und Nebenkosten auf umgerechnet etwa ​165 Euro ​pro Monat zu senken. An seiner misslichen Lage sei «nichts Herzerwärmendes», sagt Pan, ⁠nur der «Druck des Lebens». Auch ein anderer Pekinger, der nur seinen Nachnamen Wang angibt, ​sucht nach jemandem, der sich mit ⁠ihm das Zimmer und die Monatsmiete von umgerechnet 240 Euro teilt. Er hat seinen Job bei einer Baufirma verloren: Sie ging im Dezember pleite. «Ich ‌konnte bisher keine passende Stelle finden», klagt er. «Ich kann nur versuchen, meine finanzielle Belastung zu verringern.»