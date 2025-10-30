Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die linksliberale D66 nach deutlichen Verlusten für die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders Anspruch auf die Regierungsbildung erhoben. Er sei «sehr zuversichtlich», eine Regierung bilden zu können, sagte D66-Chef Rob Jetten am Donnerstag. Seine Partei hatte bei der Abstimmung am Vortag überraschend deutlich zulegen können, Wilders islam-feindliche Freiheitspartei (PVV) hatte dagegen deutlich an Boden verloren. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegen D66 und PVV mit jeweils voraussichtlich 26 Sitzen in der 150 Sitze zählenden Zweiten Kammer des Parlaments gleichauf. Für die PVV bedeutet dies einen Verlust von mehr als einem Viertel ihrer Sitze innerhalb von zwei Jahren. D66 konnte die Zahl ihrer Abgeordneten dagegen verdreifachen. Wilders würde wohl auch dann keine Koalition bilden können, wenn er doch noch mehr Sitze als die D66 erringt - denn zahlreiche Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit ihm ab, nachdem er die letzte Regierungskoalition scheitern liess.