Über den Öl- und Gaspreis griffen die weltpolitischen Krisen auf die Finanzmärkte über - mit globalen Auswirkungen auf Inflationserwartungen, Anleiherenditen und die Bewertung von Risikoanlagen. «Trotz erster Stabilisierungstendenzen preisen die Märkte weiterhin eine anhaltende geopolitische Risikoprämie ein, insbesondere bei energiebezogenen Anlagen, wodurch die Volatilität erhöht bleibt», schrieb WTW weiter.