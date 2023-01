Die EZB wird im Kampf gegen die hohe Inflation aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot ihren Kurs der Zinserhöhungen auch in den kommenden Monaten fortsetzen. "Ich denke, dass wir mindestens noch bis zur Mitte des Jahres im Straffungsmodus sein werden", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Sender CNBC. Die Euro-Notenbank habe bewusst mehrere Schritte nach oben um jeweils 50 Basispunkte für die kommenden Monate in Aussicht gestellt.