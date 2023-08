Schlechter sehe es dagegen bei den Banken, im Grosshandel sowie im verarbeitenden Gewerbe aus. Diese Branchen, die auch exportorientiert seien, dürften in den kommenden Monaten die weltwirtschaftliche Abkühlung zu spüren bekommen. Sowohl in der Bankbranche wie auch in der Industrie plane die Mehrheit der Firmen in den nächsten Monaten einen Beschäftigungsabbau. Im Grosshandel sinke der Beschäftigungsindikator bereits zum zweiten Mal in Folge.