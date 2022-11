Zudem zeige die Energiekrise auf, dass fossile Brennstoffe keine Zukunft hätten, so Sturm weiter. "Das Tempo für eine grüne Wende dürfte sich dadurch deutlich erhöhen. Dafür zahlen wir jetzt innerhalb kürzester Zeit einen sehr hohen Preis. Das führt zu Wohlfahrtsverlusten." Hinzu komme, dass in der zweiten Phase der Pandemie enorme Mengen an Industriegütern konsumiert und dadurch zwangsläufig Lieferengpässe ausgelöst wurden. "Der Welthandel für Industriegüter hat in den letzten Jahren einen starken Zuwachs erlebt."