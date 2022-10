Grosse Abwärtsrisiken

Dies alles basiert allerdings auf der Annahme, dass Gas und Erdöl in Europa weiter verfügbar sind. Sollte es zu einer vollständigen Unterbruchung der Lieferungen aus Russland in die EU und in der Folge zu Rationierungen kommen, sehe es anders aus. In diesem Fall sei 2023 mit einem Rückgang des Schweizer BIP um 0,4 Prozent zu rechnen.