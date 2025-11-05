Auch die Erwartungen der Unternehmen für die Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr seien wieder zuversichtlicher. «Per saldo sind die Erwartungen so positiv wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Schweizer Wirtschaft fasst wieder Tritt», schrieben die Konjunkturforscher. Besonders in der Industrie gehe es aufwärts.