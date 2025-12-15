Reallöhne steigen immerhin

Immerhin bleibe der private Konsum eine Stütze der Konjunktur, heisst es weiter. Und die Chancen stehen dank weiterer Reallohnzuwächse gut, dass dies auch so bleibt. Für Reallohnzuwächse spricht laut dem KOF Institut ein etwas verlangsamtes Lohnwachstum in Kombination mit einer sehr tiefen Teuerung von 0,3 Prozent. Bei der Arbeitslosigkeit sehe es ausserdem nicht allzu düster aus: Sie dürfte nur noch leicht auf 3,1 Prozent steigen.