Im September sank das Konjunkturbarometer auf 95,9 Punkte, was einem Rückgang um 0,3 Punkte zum August entspricht, wie das ETH-Konjunkturforschungsinstitut KOF am Freitag mitteilte. Dabei wurde der August-Wert deutlich auf 96,2 von 91,1 Punkten nach oben revidiert. Im September fand zudem das jährliche Update des KOF Konjunkturbarometers statt, in dem unter anderem die Grundgesamtheit der Indikatoren neu definiert wird.