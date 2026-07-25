Seit Freitag erheben die USA auf viele Schweizer Waren Einfuhrzölle neu von bis zu 12,5 Prozent. Für EU-Produkte gilt eine Obergrenze von 10 Prozent. Für gewisse Schweizer Waren sinkt die effektive Zollbelastung dennoch, wie die Tamedia-Zeitungen am Samstag berichteten. Grund ist, dass der reguläre WTO-Zoll (Meistbegünstigungszoll, MFN) neu auf die Gesamtbelastung angerechnet wird. Bislang kam der US-Zusatzzoll von 10 Prozent zusätzlich zum regulären Zoll hinzu.