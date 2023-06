Ein wunder Punkt ist auch die E-Auto-Fabrik der Tesla in der nahe gelegenen Gemeinde Grünheide, die in einem Wasserschutzgebiet liegt und dabei schätzungsweise so viel verbraucht wie 60.000 Menschen. Während des Baus im Jahr 2021 machte sich Konzernchef Elon Musk unbeliebt, als er die Bedenken von Umweltschützern weglachte. Tesla reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.