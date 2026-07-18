Die Ermittler gehen davon aus, dass Torán der Kopf der Bande ist. Er soll ein Geflecht aus Holdinggesellschaften in Spanien und im Ausland aufgebaut haben, die überwiegend formal auf Strohmänner eingetragen waren. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme besass er zwei spanische Holdinggruppen und stand kurz davor, eine dritte in Betrieb zu nehmen. Nach Einschätzung der Polizei hielt Torán über diese Holdinggesellschaften Immobilien, überwiegend in Dubai. Dazu gehörten eine Villa im Wert von 10 Millionen Euro in der Wohnanlage W auf Palm Jumeirah sowie weitere Immobilien in der Stadt im Wert von 11 Millionen Euro. In Nachrichten habe er diese als «meine Häuser» bezeichnet, teilten die Ermittler mit.