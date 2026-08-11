‌Im ⁠Juli schrumpften die Verkäufe um ⁠21,1 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, wie der ‌Branchenverband China Passenger Car ‌Association am Dienstag ​mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat. Zugleich schnellte der Export nach oben. ‌Insgesamt wurden 923'000 Fahrzeuge im Ausland verkauft, das sind 88 Prozent mehr als im ​Vorjahr.