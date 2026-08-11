Im Juli schrumpften die Verkäufe um 21,1 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband China Passenger Car Association am Dienstag mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat. Zugleich schnellte der Export nach oben. Insgesamt wurden 923'000 Fahrzeuge im Ausland verkauft, das sind 88 Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Schwierigkeiten auf dem weltweit grössten Automarkt machen der deutschen Autoindustrie schwer zu schaffen. BMW, Volkswagen und Mercedes verzeichneten deswegen zuletzt Gewinneinbrüche. Zugleich nimmt die Konkurrenz auf den Heimatmärkten zu, wo chinesische Hersteller wie BYD, Geely oder SAIC insbesondere mit Elektro- und Hybridfahrzeugen kräftig Marktanteile gewinnen.
(Reuters)