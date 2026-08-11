‌Im ⁠Juli schrumpften die Verkäufe um ⁠21,1 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, wie der ‌Branchenverband China Passenger Car ‌Association am Dienstag ​mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat. Zugleich schnellte der Export nach oben. ‌Insgesamt wurden 923'000 Fahrzeuge im Ausland verkauft, das sind 88 Prozent mehr als im ​Vorjahr.

Die Schwierigkeiten auf dem ​weltweit grössten Automarkt machen ​der deutschen Autoindustrie schwer zu schaffen. BMW, ‌Volkswagen und Mercedes verzeichneten deswegen zuletzt Gewinneinbrüche. Zugleich nimmt die Konkurrenz auf den ​Heimatmärkten ​zu, wo chinesische Hersteller ⁠wie BYD, Geely ​oder SAIC insbesondere mit ⁠Elektro- und Hybridfahrzeugen kräftig Marktanteile gewinnen.

(Reuters)