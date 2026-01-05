Kuba

Mit Blick auf Kuba war es US-Aussenminister Marco Rubio, der sich zuletzt zu der dortigen Regierung äusserte. Er bezeichnete die Regierung in Kuba als «riesiges Problem». Das sagte er dem US-Sender NBC News auf die Frage, ob nach dem US-Angriff auf Venezuela nun Kuba folge. Zwar wolle er nicht über zukünftige Schritte der US-Regierung mit Blick auf Kuba sprechen. «Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir keine grossen Fans des kubanischen Regimes sind.» Dieses habe Venezuelas nun entmachteten Staatschef Nicolás Maduro unterstützt, sagte Rubio weiter.