De La Espriella feierte seinen Sieg in der ‌Küstenstadt Barranquilla. «Ich werde für alle Kolumbianer regieren, für diejenigen, die für mich gestimmt haben, und für diejenigen, die den anderen Kandidaten gewählt haben», sagte er vor Anhängern. Zuvor hatte er einen Glückwunsch-Anruf von US-Präsident Donald Trump erhalten, ​der ihn im Wahlkampf unterstützt hatte. Auch wichtige Wirtschaftsverbände des Landes gratulierten dem Wahlsieger. ​Trump hat den Einfluss der USA in der Region ​zuletzt ausgebaut, unter anderem durch die Militärallianz «Shield of the Americas» mit rechten Staatschefs.