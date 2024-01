Die Titel von Komax stehen um 9.25 Uhr mit einem Minus von 8,8 Prozent auf 174,80 Franken klar tiefer. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil 0,36 Prozent im Plus. Damit fallen die Aktien wieder in den Bereich des zuletzt Ende Oktober 2023 markierten Tiefs von 173,80 Franken. Der Kabelmaschinenhersteller hat seine Prognose für den Jahresumsatz und die EBIT-Marge für das vergangene Jahr gesenkt.