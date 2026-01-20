Die Komax-Papiere legen um 09.45 Uhr bei relativ hohen Volumen um 6,4 Prozent zu auf 61,20 Franken, dies in einem klar schwächeren Gesamtmarkt (SPI -0,9 Prozent). Über die letzten 52 Wochen hat der Titel allerdings einen massiven Rückschlag erlitten. Vor einem Jahr wurden noch Kurse von 135 Franken bezahlt, vor zwei Jahren waren es gar über 180 Franken.
Bei der Bank Vontobel zeigt man sich nach der Bekanntgabe der Zahlen zumindest erleichtert, obwohl die Erwartungen lediglich getroffen wurden. Komax habe ein weiteres schwieriges Jahr hinter sich, das von Überkapazitäten, Zoll- und Währungsproblemen sowie makroökonomischer Volatilität geprägt gewesen sei, heisst es in einem Kommentar.
Das Unternehmen habe mit einer weiteren Anpassung seiner Kostenbasis aber die richtigen Schritte unternommen. Ab 2026 erwarte er daher eine allmähliche Erholung angesichts der jüngsten Verbesserung der Automobilkonjunktur in Europa, der nachlassenden Unsicherheit hinsichtlich der Zölle und der verstärkten Kosteneinsparungen, so der zuständige Analyst. Gleichzeitig befinde sich die Bewertung auf einem Mehrjahrestief und entspreche dem Buchwert. Die Privatbank versieht den Titel entsprechend mit einem 'Buy'-Rating und einem massiv höheren Kursziel von 150 Franken.
Deutlich weniger zuversichtlich ist der Ton bei der ZKB. Obwohl die Kostenmassnahmen langsam erste Wirkung zeigten, sei Komax noch weit entfernt von der avisierten zweistelligen EBIT-Marge, heisst es dort. Um diese zu erreichen, sei das Unternehmen auf einen deutlich höheren Umsatz angewiesen. Bis dies der Fall sei, erscheine die Bewertung mit einem EV/EBIT 2026E von 21x noch teuer. Entsprechend wird das Papier weiterhin mit «Untergewichten» eingestuft.
Dazwischen liegt die UBS mit ihrer 'Neutral'-Einstufung und Kursziel 68 Franken. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 seien gemischt ausgefallen: mit einem besseren EBIT, aber geringeren Auftragseingängen, heisst es dort. Er gehe davon aus, dass die Aktien in einer engen Bandbreite bleiben werde, solange keine konkreten Anzeichen für eine Erholung der Auftragslage erkennbar seien, schreibt der zuständige Analyst in seinem Kommentar.
(AWP)