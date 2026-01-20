Deutlich weniger zuversichtlich ist der Ton bei der ZKB. Obwohl die Kostenmassnahmen langsam erste Wirkung zeigten, sei Komax noch weit entfernt von der avisierten zweistelligen EBIT-Marge, heisst es dort. Um diese zu erreichen, sei das Unternehmen auf einen deutlich höheren Umsatz angewiesen. Bis dies der Fall sei, erscheine die Bewertung mit einem EV/EBIT 2026E von 21x noch teuer. Entsprechend wird das Papier weiterhin mit «Untergewichten» eingestuft.