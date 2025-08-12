Der Ausblick liege klar unter den Konsenserwartungen, schreibt die Bank Vontobel. Der Analyst fragt sich zudem, ob dies nun endlich die Bereinigung sei. Komax leide eindeutig unter dem schwierigen Umfeld in seinen Endmärkten, wo Handelsunsicherheiten eine überfällige zyklische Erholung verhindere. «Der gedämpfte Ausblick lässt für das zweite Halbjahr 2025 kaum Verbesserungen erwarten», so der Vontobel-Analyst. Es sei zwar schwer, positive Aspekte zu erkennen, doch dürfte dies nun den Tiefpunkt markieren.