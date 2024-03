Nicht enthalten in dieser Marge sind Einmalkosten aus der Schliessung eines Standorts in Deutschland sowie der Erlös aus dem Verkauf eines Gebäudes in der Schweiz, was per Saldo einen positiven Einfluss von 5 Millionen Franken hatte. Der Reingewinn inklusive dieser Effekte lag mit 43,8 Millionen Franken dennoch um gut 15 Prozent unter dem Vorjahr. Die Dividende soll entsprechend um 2,50 auf 3,00 Franken gesenkt werden.