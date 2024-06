Auch die Belegschaft in den Schweizer Werken bekommt die Schwächephase zu spüren: Seit Mai 2024 sind die Produktionsmitarbeitenden in Dierikon, Schweiz, in Kurzarbeit. Zudem soll die Kurzarbeit ab dem 1. Juli auf den gesamten Standort und auf den Standort Chan ausgeweitet werden, wie es heisst.