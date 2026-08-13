Der Umsatz von Komax ging wegen der Währungseffekte leicht zurück und unter dem Strich blieb wegen Restrukturierungskosten erneut ein Verlust. Der Umsatz reduzierte sich um 2,8 Prozent auf 272,4 Millionen Franken, wie der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen am Donnerstag mitteilte. Ohne die negativen Währungseffekte in Höhe von 4,4 Prozent ergab sich indes ein Plus von 1,6 Prozent.